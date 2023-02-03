Промпроизводство в Челябинской области снизилось на 1,7% в 2022 году

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-декабре 2022 года составил 98,3% по сравнению с 2021 годом. В декабре прошлого года к декабрю 2021-го показатель вырос на 0,2%, сообщает Челябинскстат.

По итогам года рост производства показала только добыча полезных ископаемых – на 1% к 2021 году. В обрабатывающих отраслях снижение составило 1,6%. Обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха сократилось на 2,4%. Производство по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» упала на 11,9%.

В 2022 году металлургическое производство в Челябинской области сократилось на 8,1%. Наибольшее снижение в обрабатывающих отраслях показали: деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 26,6%, производство кокса и нефтепродуктов – на 12,3%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели) – на 9,9%, изготовление мебели – на 5,5%, пищевых продуктов – на 3,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 3%. Наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+22,3%), прочих транспортных средств и оборудования (+20,3%), электрооборудования (+13,4%), прочих готовых изделий (+11,3%), напитков (+14,3%), одежды (+7,9%), текстильных изделий (+5,4%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+6,1%).