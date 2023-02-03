Военный из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

Во время выполнения боевого задания на специальной военной операции на Украине погиб 42-летний военный из Новоуральска (Свердловская область) Алексей Савин. Об этом сообщил мэр Вячеслав Тюменцев во «ВКонтакте». Прощание с военным состоится сегодня, 3 февраля, в похоронном доме.

«Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины», – подчеркнул господин Тюменцев. Он добавил, что Алексей Савин – ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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