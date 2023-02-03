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«Орсо групп» приобрела еще три участка на территории лакокрасочного завода

Девелопер «Орсо групп» стал владельцем еще трех земельных участков на территории бывшего лакокрасочного завода в Перми. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный и его бизнес-партнер Николай Смирнов на паритетных началах стали учредителями ООО «Рангли Лок», зарегистрированного по адресу лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1ш. Право собственности на доли в «Рангли Лок» господам Бесфамильному и Смирнову перешло от Елены Павловой, ранее владевшей также фирмой «Колорит». Как пояснил «Ъ-Прикамье» Михаил Бесфамильный, компании «Рангли Лок» принадлежат бывшие заводские строения, расположенные на территории в 4,9 тыс. кв. м. Речь идет об участках, ограниченных улицами Танкистов, Левченко и Карпинского. Напомним, что «Орсо групп» собирается заняться комплексным развитием территории бывшего лакокрасочного завода. 

«Орсо групп» планирует жилую застройку земель по ул. Левченко, 1. По словам гендиректора компании, пермским властям предложат установить в этом заводском квартале зону спорта – на частной земле предполагается возвести спортивные объекты. На близлежащих муниципальных участках вдоль ул. Карпинского девелопер предложит обустроить парк. 

В конце 2022 года «Орсо групп» приобрела цеха лакокрасочного завода в Перми и право аренды участка под строениями в 1,5 га. Компания намерена заняться комплексным развитием этой территории. В январе по предложению «Орсо групп» пермская комиссия по землепользованию и застройке проголосовала за то, чтобы направить проект по установлению зоны КРТ на бывшей заводской территории на утверждение правительства. Часть этих земель находится в собственности структур «Орсо групп», а часть в аренде. Сейчас девелопер работает над снятием санитарно-защитных зон с участков, оформляет права на них.

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