На Сахалине автобус со школьниками попал в ДТП

Школьный автобус попал в ДТП с участием еще трех машин на юге Сахалина. Пострадали два человека, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, авария произошла в районе хомского села Чапланово. В автобусе в момент ДТП находились 11 детей. «Погибших нет. Разлива топлива нет. На месте происшествия работают дежурные службы Холмского района»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В правительстве области заявили, что на место аварии выехал мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов. Министерство образования Сахалинской области поручило провести срочное служебное расследование по факту ДТП. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.