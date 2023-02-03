Главный экономический советник Байдена покинул пост

Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел с должности, сообщает пресс-служба Белого дома. С чем связана его отставка, не уточняется. Он проработал на посту с декабря 2020 года.

«Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост»,— говорится в заявлении президента Джо Байдена.

Это уже второй высокопоставленный сотрудник Белого дома, покинувшим пост в январе. На прошлой неделе в отставку ушел руководитель аппарата Белого дома США Рон Клейн, который занимал эту должность с 20 января 2021 года. На его место по указу господина Байден был назначен Джефф Зайентс, ранее работавший координатор по реагированию на пандемию коронавируса.

Лаура Кеффер