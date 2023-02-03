В Казани прошел пикет против изменения конституции Татарстана

В Казани возле Кабмина Татарстана состоялся пикет против изменения конституции республики. Активист союза татарской молодежи «Азатлык» вышел с плакатом «Внесение изменений в Конституцию Татарстана от 26.01.2022 незаконно! Требуем самороспуска Госсовета РТ».

«Мы считаем, что положения ст. 1 Конституции не могли быть изменены без референдума. Мы считаем, что произошло предательство интересов татарского народа и республики. Мы будем требовать вернуть утраченные изменения»,— сказал «Ъ» председатель «Азатлыка» Наиль Набиуллина. Он добавил, что активисты требуют провести референдум по вопросу изменению основного закона республике. В союзе намерены продолжить протестные акции.

Напомним, 26 января Госсовет Татарстана одобрил новые поправки в конституцию, согласно которым президент Татарстана станет главой (раисом) республики уже с 6 февраля 2022 года (изначально предполагалось, что должность президента сохранится до окончания полномочий господина Минниханова). Также из основного закона убираются поминания суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром, статья о гражданстве Татарстана, обязанность руководителя республики владеть татарским языком.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"