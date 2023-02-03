Жители не потянули кредиты

В Татарстане продолжает расти закредитованность жителей. По итогам 2022 года объем просроченной задолженности (без учета ипотеки) достиг 23,7 млрд руб., что на 23% больше, чем в начале прошлого года. В результате республика стал одним из лидеров по объему «просрочки» в Приволжском федеральном округе. Рост задолженности наблюдается на фоне сокращения потребительской активности в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным компании «Долговой консультант», в Татарстане к 1 января 2023 года банковская розничная просроченная задолженность без учета ипотечных кредитов достигла 23,69 млрд руб. Это на 4,46 млрд руб. больше, чем в начале прошлого года. Таким образом, объем просроченной задолженности вырос на 23,2%.

По итогам 2021 года рост «просрочки» составлял лишь 11,4%. В результате темп увеличения просроченной задолженности вырос вдвое.

К проблемной просроченной задолженности относятся кредиты, платежи по которым прекратились более чем на 90 дней. К розничной (не ипотечной) относятся все виды розничного кредитования — беззалоговые потребительские наличными, на покупку товаров, автокредитование и кредитные карты.

Подобная ситуация наблюдается и в целом по РФ. По итогам 2022 года объем просроченных розничных банковских кредитов (без учета ипотеки) вырос на 16%. По итогам 2021 года рост в стране был лишь 9%. В итоге к 1 января 2023 года совокупный портфель проблемной задолженности достиг 1,02 трлн руб., увеличившись за год на 139,5 млрд руб. В 2021 году абсолютный прирост составлял 71,9 млрд руб. Таким образом, годовой прирост в денежном выражении увеличился почти в два раза по сравнению с 2021 годом.

Прирост проблемной розничной банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. При этом в Сахалинской области он составил 35,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,5%. В Москве, где в денежном выражении самая большая «просрочка» (101,3 млрд руб.), рост составил лишь 10%. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области зафиксирован наименьший рост просроченной задолженности — 8% и 9% соответственно.

Среди регионов Приволжского федерального округа лидером по объему просроченной задолженности является Башкирия (30 млрд руб.). За год рост составил 23%. Татарстан занимает второе место, а третье — Самарская область. Здесь объем «просрочки» достиг 25,6 млрд руб., увеличившись за год на 11%.

«Если брать абсолютный прирост, то две трети регионов страны — 49 из анализируемых 85 — нарастили свои проблемные портфели сразу более чем на 1 млрд рублей каждый»,— говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Как сообщал „Ъ“, в целом жители Татарстана после объявления частичной мобилизации стали меньше занимать у банков деньги на покупку товаров и услуг. В октябре сумма выданных потребительских кредитов сократилась почти на 20% — до 7,67 млн руб., а средний размер займа уменьшился до 234 тыс. руб. Также в регионе все реже покупают в кредит автомобили и получают новые кредитные карты.

Также жители Татарстана стали экономить на покупке товаров. По итогам третьего квартала 2022 года потребительские траты населения составили лишь 82% от его доходов (38,25 тыс. руб. в месяц).

«Для улучшения ситуации с банковскими кредитами есть несколько способов. Во-первых, это реструктуризация кредитов на очевидных условиях для банков и их клиентов»,— говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Во-вторых, это улучшение и изменение модели скоринга, чтобы правильнее учитывать факторы, которые влияют на финансовое положение заемщика: его зарплату, способность выплачивать кредиты и возможное ухудшение или улучшение его финансового положения»,— добавляет он. По его словам, «скоринговую модель необходимо адаптировать с учетом некоторой неопределенности, которая присутствует на рынке».

Кирилл Антонов