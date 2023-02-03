Татарстан наливает доверху

В Татарстане по итогам 2022 года были проданы рекордные объемы алкогольной продукции за последние пять лет. Согласно данным Госалкогольинспекции, в среднем на одного жителя республики пришлось 15 л проданного алкоголя, не считая пиво. Это на 4% больше, чем в 2021 году. Эксперты такую динамику частично связывают с проведением спецоперации, поскольку «любые кризисные явления приводят к увеличению потребления алкоголя». Однако основной причиной роста продаж они называют сокращение потребления нелегального спиртного. В 2022 году в Татарстане увеличили официальное время продажи алкоголя в магазинах республики на три часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Госалкогольинспекции, объем розничной реализации алкоголя в Татарстане за 2022 год составил 5,84 млн дал. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 5,62 млн дал.

Продажи алкоголя в прошлом году выросли практически во всех муниципалитетах республики. Наибольший рост зафиксирован в Кайбицком (+24%), Верхнеуслонском (+20%), Дрожжановском и Новошешминском (+20%) районах. В Набережных Челнах и Казани реализация алкоголя выросла на 4%.

Лишь в Актанышском районе продажи спиртного сократились на 3%, а в Алькеевском районе остались на уровне предыдущего года.



Стоит отметить, что продажи водки в Татарстане (крупнейшим производителем является подконтрольный властям АО «Татспиртпром) выросли на 3% — до 2,75 млн дал. Реализация прочей алкогольной продукции достигла 3,1 млн дал — на 5% больше, чем годом ранее. При этом продажи водки сократились сразу в трех районах республики — Тюлячинском, Мамадышском и Арском (примерно на 1%). В Казани объемы реализации водки выросли на 2%. Максимальный рост продаж зафиксирован в Верхнеуслонском районе (+18%).

В среднем один житель Татарстана в 2022 году употребил 15 л алкоголя (без учета пива).

В том числе на одного жителя Казани пришлось 17,5 л. В Набережных Челнах потребление алкоголя составило 15,6 л на человека. В Верхнеуслонском районе Татарстана — 22,6 л, в Лаишевском районе — 19,4 л. Меньше всего продажи на душу население составили в Аксубаевском (7,3 л), Дрожжановском (8,2 л), Спасском (8,6 л) и Тетюшском (9,4 л) районах.

Результаты 2022 года оказались рекордными за последние пять лет.

Ранее в республике наблюдалось сокращение продаж алкоголя. Так, например, в 2021 году объемы продаж алкоголя упали на 1%, а водки — сразу на 4%. По итогам 2020 года объемы реализации спиртного и водки в частности сократились на 2%.

Власти Татарстана неоднократно высказывали озабоченность сокращением продаж алкоголя в республике, полагая, что местное население переходит на потребление контрафактной продукции. Так, на совещании в Госалкогольинспекции республики в прошлом году было заявлено, что республиканские власти намерены стимулировать открытие в небольших деревнях магазинов с крепким алкоголем, чтобы уменьшить продажи незаконного спиртного. «Основная причина сложившейся ситуации — это уменьшение магазинов в сельской местности»,— указывал вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Особое внимание он обратил на том, что продажи непосредственно республиканской водки сократились на 5%. Глава Госалкогольинспекции Жаудат Ахметханов отмечал, что в итоге с «Татспиртпромом» была достигнута договоренность, чтобы водка в магазинах в деревнях отпускалась по минимальной установленной законодательством цене. Это должно было помочь «избежать продажи алкоголя с рук, в том числе самогона и суррогата», указывал господин Ахметханов.

А в марте 2020 года власти Татарстана решили увеличить официальное время продажи алкоголя в магазинах республики на три часа. Согласно принятому Госсоветом республики закону, теперь торговые точки могут продавать спиртное с 8:00 до 23:00, как это предусмотрено федеральным законом, а действовавшее местное ограничение на реализацию напитков с 22:00 до 10:00 было отменено. Депутаты объяснили свое решение «увеличением санкционного воздействия иностранных государств», полагая, что дополнительное время позволит увеличить поступления в бюджет региона от акцизов на алкоголь.

Уже по итогам первого квартала продажи алкоголя в Татарстане выросли на 3%. По итогам первого полугодия увеличение составило уже 6%. Но затем рост объемов реализованного алкоголя вновь замедлился.

«Объем нелегального рынка в РФ сокращается, это очень позитивный момент, и на этой основе увеличиваются объемы легального алкоголя»,— объясняет генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его словам, «люди употребляют алкоголя не меньше, но структура потребления изменилась».

Господин Черниговский также отмечает, что на рост продажи могла повлиять спецоперация РФ на Украине. «Любые кризисные явления приводят к увеличению потребления алкоголя»,— говорит он.

Кроме того, эксперт считает, что увеличение времени продажи алкоголя в Татарстане также сказалось на росте объемов его продаж. «Избыточные ограничения способствовали увеличению продаж нелегального алкоголя и вредили деятельности операторов легального алкогольного рынка. Когда эти избыточные ограничения сняли, объемы продаж легального алкоголя увеличилось. Это в свою очередь способствует сокращению числа отравлений и смертей от употребления нелегальной спиртосодержащей дряни»,— заключает господин Черниговский.

Кирилл Антонов