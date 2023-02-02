Победитель пошел в отказ

Управлению капстроительства Башкирии не удалось признать недействительным отказ ООО «А-строй» от исполнения госконтракта на строительство первой очереди республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Уфе. Компания, которая заключила контракт в 2020 году за 191 млн руб., смогла доказать, что «в проектно-сметной документации было обнаружено множество недостатков». Юристы полагают, что суд принял «условно обоснованное» решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска республиканского Управления капитального строительства к компании «А-строй» — генподрядчику строительства первой очереди республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Уфе. Истец просил суд признать недействительным односторонний отказ компании от исполнения условий госконтракта.

Спорный госконтракт между УКС и «А-строй» был подписан в феврале 2020 года по итогам торгов. При начальной цене около 240 млн руб. компания согласилась исполнить контракт за 191 млн руб. В первую очередь строительства центра входил капремонт части здания детского санатория «Салют» для размещения в нем реабилитационного центра. В сентябре 2021 года компания отказалась от его исполнения, указав на «непригодность или недоброкачественность предоставленной заказчиком технической документации». По мнению «А-строй», это могло повлиять на результаты работы или создать невозможность ее завершения в срок. Всего генподрядчик успел выполнить работы на 87,6 млн руб.

ООО «А-строй» зарегистрировано в Уфе в 2011 году. Владельцы — Айрат и Магаз Асылгужины. В 2021 году при выручке 68,5 млн руб. чистая прибыль компании составила 344 тыс. руб.

Представитель УКС в суде заявил, что у компании нет оснований для одностороннего расторжения договора. По данным истца, «А-Строй» приостановил работы еще в мае 2021 года, но, несмотря на это, продолжал предоставлять документы к оплате за «продолжающиеся в очень медленном темпе» работы. Кроме того, с апреля 2020 года по август 2021 года управление учитывало замечания по технической документации и неоднократно вносило правки, заявлял представитель истца в суде.

В декабре 2021 года, как ранее писал «Ъ», УКС обратился в арбитражный суд Башкирии с иском о взыскании с «А-строй» 10,5 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств. Ближайшее судебное заседание назначено на 29 марта.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал на то, что «генподрядчик производил работы, насколько это позволяли сложившиеся обстоятельства». В ходе рассмотрения дела подтвердилось, что в проектно-сметной документации было обнаружено множество недостатков и неучтенные дополнительные работы, большинство из которых заказчик не устранил, следует из решения суда.

Контракты на вторую и третью очередь строительства центра, по данным сайта госзакупок, в сентябре 2020 года получило ООО «Дортрансстрой». Подрядчик должен выполнить работы по сносу существующего здания санатория «Салют» и строительство новых корпусов реабилитационного и образовательного центра стоимостью 996 млн руб. до июля 2024 года.

В компании «А-строй» вчера не отвечали на звонки.

В пресс-службе минстроя Башкирии, которому подчиняется УКС, на запрос «Ъ» не ответили.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает решение суда «условно обоснованным» и справедливым в отношении защиты прав генподрядчика. «Другой момент, что сам подрядчик мог проводить работы в менее ускоренном темпе, что и вызвало необходимость требовать с него неустойку еще до появления этого иска, однако опять же на стороне подрядчика есть вполне весомый и тот же самый аргумент о том, что при соприкосновении с реальным положением дел на объекте вскрылись обстоятельства, не позволяющие выполнять работы в срок и в обусловленном ценовом диапазоне. Соответственно, вероятность об удовлетворении иска о взыскании неустойки также стремится к нулю, если истец не предоставит более детальные и неопровержимые доказательства вины генподрядчика. В апелляции надежды на разворот судебного решения крайне невелики», — отметил он.

Карина Мамаева