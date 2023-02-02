Мэрия не нашла выход на парковку

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Уфы в иске о признании недействительным разрешения на использование земель с неразграниченной госсобственностью на проспекте Октября, выданного в 2019 году предпринимательнице Татьяне Уваровой. На смежном участке специализированный застройщик «Проспект», которому госпожа Уварова два года спустя передала права на землю, начал возводить ЖК The Prime. Мэрия пыталась доказать, что предоставленный участок предназначен для благоустройства, а застройщик намерен обустроить на нем парковочные места для жильцов строящегося комплекса. Суд счел, что парковки относятся к объектам благоустройства. Городские власти намерены обжаловать решение в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд пришел к выводу, что строительство парковки относится к благоустройству территории

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Суд пришел к выводу, что строительство парковки относится к благоустройству территории

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по иску администрации Уфы к министерству земельных и имущественных отношений республики о признании недействительным решения управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) мэрии о выдаче разрешения на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена. В настоящее время полномочия по распоряжению такими участками перешли к минземимуществу.

В 2018 году предприниматель Татьяна Уварова приобрела у банкротного ООО «Самита» комплекс зданий ночного клуба «А-кафе» на проспекте Октября в Уфе и участок под ним площадью около 6,7 тыс. кв. м. В 2019 году госпоже Уваровой было выдано разрешение на строительство многоэтажного дома. Также управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы разрешило ей использовать смежный участок площадью 6,3 тыс. кв. м для благоустройства территории. В 2021 году госпожа Уварова уступила участок под «А-кафе» в аренду ООО «СЗ “Проспект”» (входит в группу СУ-1). Мэрия выдала застройщику новое разрешение на строительство дома. «А-кафе» было снесено. На его месте компания начала возводить 27-этажную высотку в составе ЖК The Prime, представляющего собой группу из двух секций жилых домов на 828 квартир. Завершить работы планируется в 2026 году. Согласно сервису «Наш дом.рф», продано 9% квартир.

ООО «СЗ “Проспект”» зарегистрировано в октябре 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. На 85% компания принадлежит Елене Тулегановой, на 15% — Айдару Гуфранову.

В прошлом году администрация Уфы подала иск в арбитражный суд Башкирии к минземимуществу, в котором оспорила правомерность передачи 6,3 тыс. кв. м Татьяне Уваровой. Одновременно было заявлено ходатайство о приостановлении строительных работ на объекте и действия разрешения на строительство. В удовлетворении ходатайства администрации было отказано.

Представитель минземимущества суду пояснил, что министерство не является надлежащим ответчиком в этом деле. Юрист «Проспекта» заявил об истечении процессуального срока на обжалование решения УЗИО и просил отказать в удовлетворении искового заявления.

Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору просил требования администрации удовлетворить.

По мнению мэрии, предоставленный «Проспекту» смежный участок, предназначенный для благоустройства территории, запланирован под парковки для жильцов строящегося комплекса.

Суд отметил, что согласно правилам благоустройства Уфы, автостоянки отнесены к объектам благоустройства. «Указанное означает, что площадки автостоянок могут размещаться на землях, предоставленных для целей использования под благоустройство территории», говорится в решении. Кроме того, суд счел недоказанным, что на спорном участке планируется размещение парковок, поскольку автомобильная стоянка на 347 мест запроектирована на том же участке, где строится дом. Согласно планировочной схеме, на спорном участке предусмотрен парк со спортивными, детскими и игровыми площадками, отмечается в решении. Также в материалах дела нет доказательств, что Татьяна Уварова или «Проспект» обращались в мэрию с заявлением о выдаче техзадания по обустройству парковок, указал суд, добавив, что истец пропустил срок исковой давности.

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ» сообщили, что с решением суда не согласны и намерены подать апелляционную жалобу.

«Учитывая, что оспариваемый нормативный акт принят в 2019 году и оспаривание его производится публичным органом, то заявителю следовало более аргументированно подойти к этому вопросу. В апелляционной инстанции заявителю будет нелегко оспорить такое решение, поскольку придется привести новые основания и доказательства, невозможность предъявления которых в первой инстанции также дополнительно придется обосновать», — прокомментировал адвокат, управляющий партнер ШИП Денис Шашкин.

Влада Шипилова