Ульяновская компания «Сенсе ГНБ» (ООО), уже известная как производитель локационных систем для горизонтально-направленного бурения (ГНБ), приступает к созданию в Ульяновске производства установок ГНБ.Начав с крупноузловой сборки на основе китайских комплектующих, в дальнейшем компания намерена добиться локализации производства в России на уровне 70%. Эксперты оценивают перспективы компании как хорошие, отмечая, что на сегодня потребность в России в установках ГНБ почти в два раза выше реальных поставок продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРУО Фото: КРУО

Гендиректор Корпорации развития Ульяновской области (КРУО, 100% в собственности региона, занимается инвестициями) Сергей Васин и глава компании «Сенсе ГМБ» (ООО, Ульяновск) Елена Тареева подписали на заседании регионального совета по инвестициям соглашение о намерениях по инвестированию в создание нового производства, сообщила КРУО. В четверг пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале назвала будущее производство «уникальным», отмечая, что новое производство планируется пустить уже через три месяца.

Как сообщает КРУО, в рамках реализации инвестпроекта «будет создано предприятие по крупноузловой сборке и производству буровых машин для горизонтально-направленного бурения», инвестиции в проект составят 150 млн руб.

В корпорации отмечают, что сегодня 95% рынка буровых машин для ГНБ в России занимает продукция зарубежных производителей.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Сенсе ГМБ» в существующей конфигурации создано в 2016 году (фактически предприятие уже более 20 лет специализируется на разработке навигационного и локационного оборудования). 100% компании принадлежит Елене Тареевой. По данным ФНС, выручка компании в 2021 году составила 168 млн руб., чистая прибыль — 66 млн руб.

Оборудование для ГНБ используется для бурения и прокладки труб или кабелей под землей бестраншейным способом, что позволяет не разрушать поверхность, сохраняя в прежнем виде любые препятствия (здания, сооружения, дороги, реки и пр.), проводя коммуникации под ними.

Как пояснила «Ъ» Елена Тареева, сейчас компания занимается оформлением приобретения помещения будущего завода, после чего руководство выезжает в Китай для заключения договоров о поставке комплектующих. На начальном этапе предприятие намерено заниматься крупноузловой сборкой буровых машин среднего класса (на гусеничном ходу, с тяговым усилием 20–40 тонн) из китайских комплектующих, в дальнейшем намерено добиться локализации производства на уровне 70%. Производительность завода к 2025 году планируется на уровне до 100 буровых машин в год. С какой конкретно китайской компанией будет заключено соглашение, неизвестно: «Сенсе ГНБ» ведет переговоры с тремя ­претендентами.

Госпожа Тареева также отметила, что их компания — единственный в России разработчик и производитель систем локации для горизонтально-направленного бурения (системы позволяют отслеживать ход бурения и прохождения под землей бура, что позволяет сделать бурение максимально точным и соответствующим проекту). С 1998 года компания разрабатывала кабельные системы локации для ульяновской компании ООО «СП „ВИС–МОС“», а затем перешла к разработке и производству беспроводных многочастотных (диапазон 2–41 кГц) систем локации. В России компания также лидер по продажам систем локации для ГНБ, в мире входит в топ5 поставщиков. Оборудование поставляется в Бразилию, Индию, Китай, страны Востока и страны Европы. По словам гендиректора «Сенсе ГНБ», компания имеет в России 20 дилерских центров, через которые в дальнейшем намерена продавать также и буровые машины, что даст компании определенные конкурентные преимущества.

Директор группы компаний «Афари Груп» (один из крупнейших поставщиков импортного оборудования ГНБ в Россию) Антон Баркарь отмечает, что в 2021 году в России было продано около 300 буровых установок ГНБ, фактически столько же — в 2022 году, в то время как потребность рынка в России составляет 500–600 машин в год. При этом, по его словам, «спрос продолжает расти, в том числе из-за прекращения поставок от ключевых игроков из США». Кроме того, по его словам, в связи с большой изношенностью коммунальных и коммуникационных сетей внутри уже застроенных городских пространств все больше возникает потребность в использовании ГНБ для сохранения зданий, дорог и иных объектов. Господин Баркарь отметил, что в России есть несколько производителей установок ГНБ, однако попытки делать их с нуля приводят к низкой эффективности, большим затратам и высокой стоимости. Путь, который избрала «Сенсе ГНБ» (от крупноузловой сборки — к максимальной локализации), по его мнению, «самый лучший и надежный». По мнению эксперта, при благоприятных условиях компания сможет занять более 20% российского рынка установок ГМБ.

Сергей Титов, Ульяновск