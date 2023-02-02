Главу суда заподозрили в фотошопе

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об «исчезновении» дорогих часов с фотографии председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова на сайте учреждения. «Видно, что здесь поработали фотошопом»,— считает депутат. По его словам, часы внешне неотличимы от швейцарских Breguet стоимостью не менее 16 млн руб., что составляет две годовые зарплаты Александра Ефанова. За 2021 год председатель кассационного суда задекларировал доход 8,6 млн руб. «В интернете сохранилось немало его снимков, как с этими часами, так и с другой люксовой моделью Ulysse Nardin. Всех их не отфотошопить. Как не отфотошопить и многочисленные квартиры, участки, дома и дорогие иномарки, записанные на судью и его родственников», — подчеркивает ­парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовой доход председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова составляет 8,6 млн рублей

Фото: 6kas.sudrf.ru Годовой доход председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова составляет 8,6 млн рублей

Фото: 6kas.sudrf.ru

На официальном сайте Шестого кассационного суда общей юрисдикции на фотографии председателя учреждения Александра Ефанова не оказалось его наручных часов Breguet. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Честнейший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов заметает следы. Видно, что здесь поработали фотошопом»,— пишет депутат. По словам парламентария, эти часы внешне неотличимы от швейцарских Breguet стоимостью не менее 16 млн руб., что составляет две годовые зарплаты Александра Ефанова.

«В интернете сохранилось немало его снимков как с этими часами, так и с другой люксовой моделью Ulysse Nardin. Всех их не отфотошопить. Как не отфотошопить и многочисленные квартиры, участки, дома и дорогие иномарки, записанные на судью и его родственников», — подчеркивает парламентарий.

«Кстати, на людях он появляется теперь в скромных пластиковых часах. Ему есть что скрывать и чего терять»,— считает депутат.

«Комментарии на подобные высказывания мы не даем»,— ответили „Ъ“ в пресс-службе суда.

• Согласно декларации Александра Ефанова, опубликованной на сайте суда, его годовой доход за 2021 год составил 8,6 млн руб. В совместной с супругой собственности председателя суда находится квартира, две кладовые и два машино-­места. За 2021 год сын председателя суда — руководитель департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Иван Ефанов задекларировал годовой доход 5 млн руб. В собственности у чиновника — два земельных участка, 11 квартир, три нежилых помещения и прочее. В автопарке у него — автомобиль BMW, снегоход и прицеп. Супруга Ивана Ефанова задекларировала за 2021 год более 17 млн руб.

В январе председатель кассационного суда стал почетным гражданином Самарской области «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Однако перед этим Александр Хинштейн направил губернатору Дмитрию Азарову телеграмму и просил его отложить присвоение звания почетного гражданина. Депутат отметил, что правоохранительные органы проводят проверки в отношении господина Ефанова в связи «с совершением им действий, в которых предусматриваются признаки составов уголовного преступления». Парламентарий счел, что решение этого вопроса следует отложить до окончания процессуальных проверок в отношении главы суда: «Нельзя присваивать высшее звание региона человеку, публично заподозренному в коррупции и взятках, даже если он твой друг».

Ранее Александр Хинштейн обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. По данным депутата, председатель суда «разъезжает» на Toyota Sequoia, принадлежащей коммерческой организации — ООО «Управляющая компания „Сервис Тон-Авто“», подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину. До этого стало известно о покупке Александром Ефановым у ООО «Эра» земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный в Самаре за 860 тыс. руб., который «активно осваивается». Совладельцем «Эры» в прошлом был сын председателя суда Иван ­Ефанов.

Кроме того, парламентарий сообщал, что в 2021 году жена Александра Ефанова Ольга Ефанова, находящаяся на пенсии, приобрела Lexus LS600 стоимостью более 22 млн: «Цена нового Lexus составляет 80% от трехлетнего дохода четы Ефановых: в 2019–2020 годах они совокупно задекларировали 28 млн руб. (из них жена-пенсионерка — только 1,6 млн руб.)».

Ани Айвазян