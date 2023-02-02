Самолет экстренно вернулся в Сочи после вылета из-за неисправности

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Азимут» со 100 пассажирами на борту, летевший из Сочи в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В процессе набора высоты воздушного судна включился сигнал о срабатывании сигнализации индикации о незакрытии створок шасси»,— говорится в сообщении.

Самолет благополучно совершил посадку в 17:23, в 19:55 рейс вылетел в аэропорт назначения.

Наталья Решетняк

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