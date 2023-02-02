Фильм Гая Ричи занял вторую строчку в кинопрокате на Кубани после «Чебурашки»

Кассовые сборы кинопроката в Краснодарском крае в январе 2023 года составили 379,5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Лидером кинопроката стал фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, который за месяц собрал на Кубани 282,8 млн руб. С 1 по 31 января в регионе прошло 10,2 тыс. показов киноленты, которые посетили 802 тыс. зрителей.

Следом идет новый боевик Гая Ричи Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом, Хью Грантом и Обри Плазой. Боевик собрал 25,7 млн руб., его посмотрели 63,3 тыс. жителей Кубани. Замыкает тройку лидеров российский приключенческий анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 5», который собрал в Краснодарском крае 21 млн руб., за месяц фильм посмотрели 63 тыс. кубанских любителей кино.

Среди аутсайдеров кубанского кинопроката: мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» (967 тыс. руб.), фильм «Клипмейкеры» (951 тыс. руб.) и триллер «Заговор дьявола» (861 тыс. руб.).

Наталья Решетняк

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