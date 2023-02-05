Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Февраль 2022
|Январь 2023
|Февраль 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|305,5
|318,2
|311,7
|-2,00%
|2,00%
|Санкт-Петербург
|198,9
|235,6
|230,6
|-2,10%
|15,90%
|Казань
|140,3
|176,4
|180
|2,00%
|28,30%
|Нижний Новгород
|119,1
|141,6
|144,3
|1,90%
|21,20%
|Краснодар
|125,1
|138,9
|137,2
|-1,20%
|9,70%
|Ростов-на-Дону
|112
|122,7
|124,1
|1,10%
|10,80%
|Новосибирск
|110,2
|122,4
|121,3
|-0,90%
|10,10%
|Екатеринбург
|112
|121
|124,1
|2,60%
|10,80%
|Красноярск
|95,3
|115,2
|116,9
|1,50%
|22,70%
|Уфа
|95,4
|112,5
|108,6
|-3,50%
|13,80%
|Самара
|80,7
|109,3
|118,5
|8,40%
|46,80%
|Пермь
|92,6
|103,3
|107,6
|4,20%
|16,20%
|Воронеж
|80,5
|97,7
|100,4
|2,80%
|24,70%
|Омск
|111,4
|96,8
|106,3
|9,80%
|-4,60%
|Волгоград
|78,8
|89,3
|94,3
|5,60%
|19,70%
|Челябинск
|71
|84,2
|81,9
|-2,70%
|15,40%
|Московская область
|149,4
|164
|166
|1,20%
|11,10%
|Ленинградская область
|129,5
|144,6
|146,5
|1,30%
|13,10%