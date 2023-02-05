Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год Москва 305,5 318,2 311,7 -2,00% 2,00% Санкт-Петербург 198,9 235,6 230,6 -2,10% 15,90% Казань 140,3 176,4 180 2,00% 28,30% Нижний Новгород 119,1 141,6 144,3 1,90% 21,20% Краснодар 125,1 138,9 137,2 -1,20% 9,70% Ростов-на-Дону 112 122,7 124,1 1,10% 10,80% Новосибирск 110,2 122,4 121,3 -0,90% 10,10% Екатеринбург 112 121 124,1 2,60% 10,80% Красноярск 95,3 115,2 116,9 1,50% 22,70% Уфа 95,4 112,5 108,6 -3,50% 13,80% Самара 80,7 109,3 118,5 8,40% 46,80% Пермь 92,6 103,3 107,6 4,20% 16,20% Воронеж 80,5 97,7 100,4 2,80% 24,70% Омск 111,4 96,8 106,3 9,80% -4,60% Волгоград 78,8 89,3 94,3 5,60% 19,70% Челябинск 71 84,2 81,9 -2,70% 15,40% Московская область 149,4 164 166 1,20% 11,10% Ленинградская область 129,5 144,6 146,5 1,30% 13,10%