В рейтинг лучших работодателей России от HH.ru вошло несколько кубанских компаний

Наивысший результат среди средних компаний занял курорт Абрау-Дюрсо. В рейтинге также оказались «Патрик и Мари», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и другие

Фото предоставлено Центром винного туризма Абрау-Дюрсо



Сервис HH.ru составил рейтинг лучших работодателей России в 2022 году, в него вошли несколько кубанских организаций. В номинации «Крупнейшие компании» в числе лучших оказались «КлючАвто» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Среди топ-100 крупных компаний с пропиской в Краснодарском крае — «Курорт Красная Поляна» и TR-Project. В числе ста лучших работодателей среднего бизнеса — «Абрау-Дюрсо», «Патрик и Мари», «Агро-Строительные Технологии», «МедРокет» и «ТОРЕС».

Как сообщили в «Абрау-Дюрсо», по итогу всех отборочных этапов Центр туризма компании занял седьмое место в рейтинге. «Каждый год на берег озера Абрау приезжает около полумиллиона гостей. Они ценят туристическую инфраструктуру, атмосферу курорта Абрау-Дюрсо и уровень гостеприимства. Все это было бы невозможным без команды «Абрау-Дюрсо». Для обеспечения стабильно высокого качества сервиса необходима забота о благополучии сотрудников. Мы используем современные инструменты и следим за HR-трендами, чтобы соответствовать ожиданиям современного кандидата, а также создаем условия для финансового благосостояния и формирования благоприятной среды для роста и развития. География сотрудников не ограничена Краснодарским краем, к нам стремятся кадры со всей России — для иногородних мы предоставляем проживание на территории Абрау-Дюрсо»,— рассказал генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева принял участие в рейтинге во второй раз. «В прошлом году мы инвестировали в фонд оплаты труда. Сосредоточили основной фокус внимания на популяризации рабочих профессий и улучшении условий труда таких сотрудников»,— сообщила заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по персоналу Марина Ирхина.

Рейтинг работодателей России оценивает привлекательность бренда работодателя. В финал 2022 года вышли 1082 из 1996 компаний-участников по четырем категориям (крупнейшие, крупные, средние и небольшие), в 24 отраслях. В опросе учтены оценки 338 тыс. соискателей.

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