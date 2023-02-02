Рабство по-братски

Ленинский районный суд Саратова вынес приговор братьям Усубе и Чаркязе Садоянам, в течение трех лет державших в рабстве молодую женщину. Ее насильно удерживали в сарае в селе Клещевка Саратовского района и заставляли работать по хозяйству. Потерпевшей удалось сбежать из плена и обратиться в полицию. Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. В январе прошлого года дело возвращалось прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, не позволивших объективно рассмотреть его. Вину Усуба и Чаркяза Садояны не признали, их защита намерена обжаловать ­приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Саратове судья Ленинского районного суда города Дмитрий Ларин вынес приговор братьям Усубе и Чаркязе Садоянам, признанных виновными в использовании рабского труда с применением шантажа (п. «г» ч. 2 ст. 127.2) и попытке похищения человека (ч. 3 ст. 30 — п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд признал, что 36летний и 37летний братья Садояны в течение трех лет насильно удерживали и заставляли работать у себя в доме Екатерину Сучкову, которой на момент вынесения решения суда было 25 лет.

Согласно приговору, 16 мая 2019 года Усуба и Чаркяза Садояны наняли 19летнюю девушку для работы по дому и уходу за скотиной в селе Клещевка Саратовского района (с 2022 года включен в состав Саратова, позже переименован в Гагаринский район областного центра). Девушке пообещали за работу не менее 10 тыс. руб. ежемесячно. В суде уточнили, что на тот момент она была в тяжелой жизненной ситуации: у нее не было ни постоянного места жительства, ни документов, удостоверяющих личность.

Однако, как сообщили в районном суде, денег ей не платили. «Ограничиваясь обеспечением потерпевшей минимальным перечнем продуктов и предоставлением неблагоустроенного жилья (сарая), безвозмездно использовали ее труд, связанный с уборкой за скотиной на территории их домовладения, при этом контролировали выполнение данных работ, систематически пресекая ее неоднократные попытки покинуть территорию двора дома и отказаться от дальнейшего выполнения работ, осуществляя ее поиск и возвращение для продолжения выполнения работ»,— сообщили в суде.

Сбежать от братьев Садоянов, согласно приговору, Екатерине Сучковой удалось только через три года. 23 декабря 2019 года знакомые, узнавшие, что та фактически находится в рабстве, «желая извлечь из рабского труда», вывезли ее на автомобиле Nissan Patrol. Усуба и Чаркяза Садояны устроили погоню, но потерпевшая смогла сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Приговор был вынесен только после повторного рассмотрения. Дело поступило в Ленинский районный суд Саратова в январе 2022 года, но после предварительного слушания дело вернули прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении. В частности, как сказано в решении суда, в обвинительном заключении отсутствовали указания на конкретные фактические обстоятельства, касающиеся места, времени, способа совершения инкриминированных действий, их мотива, целей и последствий. Все время следствия братья Садояны находились под стражей.

Повторно уголовное дело поступило в районный суд только в апреле этого года. В итоге Усубе и Чаркязе Садоянам назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года каждому. Изначально в деле фигурировали также эпизоды по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), однако эти эпизоды были исключены из обвинения. Процесс шел в закрытом ­режиме.

Вину ни один из фигурантов дела не признал. Адвокат Усубы Садояна Нойнар Степанян намерен обжаловать судебное решение в апелляции. «Все это время она жила у них, получала зарплату, никто ее не принуждал. У них работали многие люди. На суде было допрошено множество свидетелей, которые знают всю эту семью и отзывались о них положительно»,— сказал господин ­Степанян.

Адвокат Чаркязы Садояна Светлана Писакина называет приговор незаконным и построенным исключительно на показаниях потерпевшей. «Ее показания были противоречивыми. Например, в суде продемонстрировали фото, на котором она была с семьей Садоянов, сначала она не признала себя, потом согласилась, что на фото она, объяснить, почему она сначала себя не узнала, она не смогла. Были допрошены пять человек, которые продолжают работать у Садоянов и говорят, что их все устраивает. Не менее 20 человек из местных жителей, в том числе работники местной администрации, сказали, что знают семью и хорошо о ней отзывались. Все три года в селе был участковый, и никто ему не жаловался. Обвинение утверждало, что Екатерина Сучкова жила в сарае, хотя это было кирпичное строение с печкой, спальным местом и посудой. Суд интересовался, была ли у нее ванная, но она вообще мало у кого есть в селе»,— отметила госпожа Писакина.

Сергей Петунин