На три делится

Во время экспертного обсуждения вопроса о переименовании улицы Сакко и Ванцетти в Саратове большинство участников дискуссии выступили за то, чтобы оставить улице это название. Обсуждения прошли вчера в СГТУ.Среди альтернативных вариантов было высказано компромиссное предложение — присвоить трем кварталам улицы Сакко и Ванцетти разные названия: один переименовать в Булгаковскую, второй оставить как есть, третий — в Дмитриевскую. Автором предложения стал председатель градозащитного общественного совета при облдуме Владимир Лешуков. Часть общественников его поддержали, часть выступили против «дележа», назвав это предложение «за пределами здравого смысла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Сакко и Ванцетти зарегистрировано более двух десятков юрлиц

Фото: Жабкин Денис На Сакко и Ванцетти зарегистрировано более двух десятков юрлиц

Фото: Жабкин Денис

Улицу Сакко и Ванцетти в Саратове хотят разделить на три участка с разными названиями. Такое предложение на вчерашнем экспертном обсуждении, организованном горадминистрацией, высказал председатель градозащитного общественного совета при Саратовской облдуме Владимир Лешуков.

Господин Лешуков предложил квартал между улицами Вольской и Чапаева назвать именем писателя Михаила Булгакова (ранее поступало такое предложение о переименовании улицы), между Горького и Вольской оставить Сакко и Ванцетти, от Горького до Радищева присвоить имя Дмитриевская — в честь жены советника казенной палаты и благотворительницы Марии Дмитриевой, пожертвовавшей средства для возведения колокольни Александро-Невского кафедрального собора (был снесен в раннее советское время). Несколько лет назад один из кварталов Сакко и Ванцетти — от Мирного переулка до Чапаева — был переименован в улицу имени Василия Люкшина.

Председатель совета отметил, что одна улица с четырьмя названиями могла бы стать «новой фишкой» и «готовым туристическим ­маршрутом».

Его поддержали несколько членов градозащитного совета. Представитель Сою­за саратовских архитекторов Ольга Бутенко отметила, что предложение о присвоении каждому кварталу улицы отдельного названия могло бы стать компромиссным, «соломоновым» решением, но отдельно оговорилось, что это ее личное мнение, так как представляемая ею организация против переименования улицы Сакко и Ванцетти. Член совета Марина Карачаровская добавила, что предложение господина Лешукова стоит принять, чтобы «зафиксировать эту смутную ситуацию». «Только поэтому улицу можно сделать многотопонимичной. И вам не кажется, что комиссию по топонимике нужно пересобирать?» — оговорилась она.

Большинство присутствовавших на обсуждении общественников и граждан высказались против пере­именования.

Краевед Мария Салий попыталась выяснить, почему улицу обязательно нужно переименовывать. Она также высказалась против «многотопонимичности». «Если такая практика появится, может получиться, что нам много улиц придется дробить: Провиантская улица раньше называлась Ярослава Галана. Может быть, вернем это название? Улицу Покрышкина, трижды героя СССР, тоже почему-то переименовали, Борисова-Мусатова — тоже. Может, и там кварталы переименуем?» — спросила она у присутствовавших.

Руководитель городского общественного движения «Жить здесь» Александр Ермишин заявил, что инициатива о переименовании той или иной улицы может исходить только от ее жителей. «Улица в четыре квартала с четырьмя названиями, равно как и поднятый здесь вопрос о переименовании улицы Булгакова в Ленинском районе,— за пределами здравого смысла»,— резюмировал он свою позицию.

Коммунист Николай Бондаренко возмутился организацией экспертного обсуждения. «Большинство выступают против. Вячеслав Володин дал вам поручение — выяснить общественное мнение. Вы за несколько часов вывесили информацию об обсуждении. Это что, ваше желание услышать общественное мнение? Если бы процедура была организована нормально, здесь были бы тысячи людей, которые пришли бы с ненавистью, с вопросом: вам что, заняться больше нечем?» — предположил он.

Руководитель одной из компаний, у которой есть в управлении дома на улице Сакко и Ванцетти и переименованном в прошлом году проспекте Столыпина, Алена Малюкова рассказала, что жители переименованных улиц сталкиваются с трудностями. «Проспект переименовали в прошлом году, а жители до сих пор меняют адреса»,— отметила она, добавив, что живет на улице 5я Линия. «И таких у нас в городе четыре. Их никто не трогает. А на центральную улицу, которую все знают, покушаются постоянно. Я против переименования»,— завершила она свое выступление.

После нее выступили несколько жителей Сакко и Ванцетти и их родственники, которые просили не трогать название улицы. Один из них назвал решение о переименовании «несвое­временным и ненужным». «А предложение сторговаться, поделить на части… Торг здесь не уместен. Как-то власть заигралась, не туда пошли. Я призываю остановиться, улицу оставить»,— отметил он.

Итог обсуждению подвел председательствующий на встрече спикер гордумы Сергей Овсянников. Он отметил, что все предложения зафиксированы, но никаких протоколов и решений по итогам процедуры принято не будет. «По статусу у нас это не публичные слушания, а общественное обсуждение позиций заинтересованных лиц. Никаких протоколов и решений не предусмотрено. Может быть, это начало обсуждения. Мнения будут переданы в соответствующие инстанции»,— ­пообещал он.

„Ъ“ писал, что в конце января власти Саратова пытались без обсуждения с жителями переименовать улицу Сакко и Ванцетти в Дмитриевскую, но узнавшие об этом общественники выступили против и потребовали оставить существующее название. Вопрос был поднят на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарий обратил внимание чиновников на отсутствие диалога с горожанами. После этого администрация организовала экспертное обсуждение вопроса переименования, которое прошло в СГТУ.

• По данным «СПАРК-Интерфакс», на улице Сакко и Ванцетти протяженностью порядка 1,4 км зарегистрировано 22 действующих юридических лица, часть из которых — общественные организации, такие как Агропром­объединение Саратовской области, Федерация профсоюзных организаций Саратовской области, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Государственный архив новейшей истории Саратовской области, Педагогический колледж имени Гагарина, Народный музей первого космонавта и другие. Там же зарегистрировано ПАО «Саратовнефтегаз». Судя по данным 2GIS, на улице расположены не менее 32 жилых домов.

Название Сакко и Ванцетти улица в центре Саратова носила 95 лет. До этого в течение короткого времени она сменила несколько наименований: Дмитриевская, Малая и Большая Дворянская, Большая Кострижная. В 1911 году Саратовская городская дума предложила присвоить улице новое название — в честь писателя Льва Толстого, однако в этом ей было отказано.

В августе 1927 года, когда в США шел суд над американскими анархистами итальянского происхождения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, обвиненными в разбойном нападении на кассира фабрики и его охранника и приговоренными к смертной казни (впоследствии приговор сочли неправосудным), коллектив промышленно-кооперативной артели «Глобус» предложил переименовать Большую Кострижную улицу в честь «участников движения за права рабочих Сакко и Ванцетти». Предложение поддержали, и улица получила современное ­название.

К вопросу переименования Сакко и Ванцетти в Саратове неоднократно возвращались в 2000х годах. Предлагалось назвать улицу именем писателя Михаила Булгакова и политика Владимира Жириновского. Однако комиссия по топонимике неоднократно отклоняла ­предложения.

Марина Ковалева