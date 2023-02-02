Стенды исчезают в полдень

Старейший выставочный оператор Прикамья отказался от бренда «Пермская ярмарка». Топ-менеджмент компании объясняет это решение отсутствием у компании собственной недвижимости для проведения мероприятий. Сейчас выставочный оператор сосредоточится на проведении мероприятий в Перми и других городах под брендом PRO EXPO. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что это направление могло быть выбрано из-за невыгодных для оператора условий аренды выставочного центра в Перми у краевой компании «Пермь Экспо». Гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов эту версию не подтверждает и заявляет, что компании друг с другом не конфликтуют. В пресс-службе «Пермь Экспо» утверждают, что компания пока не планирует заниматься самостоятельной организацией выставок. Впрочем, источники и эксперты «Ъ-Прикамье» не исключают, что краевая компания в перспективе может стать самостоятельным выставочным оператором.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» провело ребрендинг. Как сообщил гендиректор компании Сергей Климов на пресс-конференции, организованной «Ъ-Прикамье», теперь «Пермская ярмарка» будет проводить мероприятия под единым брендом — PRO EXPO. Это решение связано с тем, что компания больше не имеет выставочных площадей в Перми и планирует работать как выставочный оператор не только в Пермском крае, но и в других регионах России. При этом штаб-квартира компании будет располагаться в Перми.

«Компания всегда ассоциировалась с местом. Где? На „Пермской ярмарке“. Куда? На „Пермскую ярмарку“. Но с 1 ноября прошлого года мы перестали арендовать площадку (ш. Космонавтов, 59.— «Ъ-Прикамье») и перестали быть местом. У конгрессно-выставочного центра „Пермь Экспо“ другой собственник со 100%-ным государственным участием. Мы теперь выставочный оператор. Так как поменялась суть нашей работы, то мы решили из названия убрать ассоциации с конкретным местом, получилось PRO EXPO. PRO — это про наш профессионализм. EXPO — об основном виде нашей деятельности»,— пояснил Сергей Климов.

Бренд PRO EXPO появился в 2021 году. Под этим брендом «Пермская ярмарка» проводила выставки за пределами Пермского края, в том числе «Металлообработка.Сварка—Урал», «Здравоохранение Урала» и «Рудник Урала» в Екатеринбурге.

В этом году PRO EXPO планирует сократить количество мероприятий в Перми. «Когда мы были владельцем площадки или ее арендатором на длительный период времени, у нас была задача наполнить проект и загрузить его на 75% и более. Мы это делали, несмотря на то, что некоторые проекты были не совсем коммерчески эффективными. Теперь мы вынуждены отказаться от ряда проектов, которые не попадают в экономику»,— пояснил Сергей Климов.

Всего в 2023 году компания планирует провести 14 выставок на арендуемых площадках. В том числе новое мероприятие — «Здравоохранение Сибири» в Новосибирске и три выставки в Екатеринбурге. К 300-летию Перми запланирована Международная ярмарка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Понаехали на АРТ-Пермь». Кроме того, PRO EXPO интересуется возможностью проведения выставки «Антикварный салон» на территории культурно-рекреационного пространства Завод Шпагина.

Также PRO EXPO ведет переговоры об организации выставок в Москве и Санкт-Петербурге. Соучредитель оператора, консультант по выставочной деятельности Светлана Середина добавила, что под брендом PRO EXPO планируется проводить мероприятия и за рубежом. «Такие амбиции у нас тоже есть»,— заявила госпожа Середина.

Несколько осведомленных собеседников „Ъ-Прикамье“ полагают, что изменение формата и интерес к другим регионам связаны с изменениями условий аренды площадей в здании по ш. Космонавтов, 59. Осенью прошлого года «Пермь Экспо» установила посуточную плату за аренду. Ранее же арендная плата вносилась раз в месяц. «Судя по всему, условия аренды таковы, что выгоднее сократить количество выставок и выходить с проектами в другие регионы»,— делится один из собеседников.

Другой источник утверждает, что сейчас PRO EXPO ведет переговоры об аренде площадей в торговом центре по ш. Космонавтов, 65. По словам собеседника, речь идет об около 1,5 тыс. кв. м на третьем этаже. «В существующих условиях расходы на аренду такого помещения вполне окупаются за счет ярмарок», — полагает источник.

Сергей Климов заявил, что у PRO EXPO «нет конфликта с „Пермь Экспо“, но есть правила, по которым мы пытаемся работать». «У нас нет противоречий ни с пермской, ни с площадками в Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. Есть рабочие моменты, по которым мы договариваемся»,— добавил господин Климов. По его словам, в бывшем торговом центре «Виват» по ш. Космонавтов, 65 планируется организовать пространство для ярмарки по типу «Регионы России», но PRO EXPO не является выставочным оператором для данной площадки, а оказывает проекту исключительно организационную и техническую поддержку.

В пресс-службе компании «Пермь Экспо» (учредитель — Фонд развития Пермского края), управляющей выставочными площадями по ш. Космонавтов, 59, заявили, что краевая компания пока не планирует выступать в качестве самостоятельного выставочного оператора. Вместе с тем, источник, близкий к «Пермь Экспо», не исключает, что в будущем компания может начать работу в этом направлении.

«Пермская ярмарка» работает в Перми с 1990-х годов. Компания организовывала масштабные региональные и всероссийские форумы, в том числе Пермский экономический и Пермский инженерно-промышленный, форум «Образование и карьера». Также на площадке «Пермской ярмарки» проходили выставки домашних животных, арт-выставки и популярные выставки-продажи. Сергею Климову принадлежат 85% компании, оставшимися 15% владеет Светлана Середина. По итогам 2021 года выручка ООО «Пермская ярмарка» составила 92,6 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

В 2016 году акционеры «Пермской ярмарки» продали собственный имущественный комплекс на бульваре Гагарина, 65 федеральной сети «Лента». Таким образом, компания лишилась собственных выставочных площадей и стала арендовать помещения на втором этаже (4,2 тыс. кв. м) гипермаркета «Карусель» Х5 Retail Group. В 2021 году это здание приобрела структура правительства Пермского края.

Компания планирует перепрофилировать здание под современный конгрессно-выставочный центр Perm Expo и адаптировать помещение под выставочные площади, а затем построить рядом вторую и третью очереди экспоцентра. Для управления этим пространством была учреждена компания «Пермь Экспо».

Экс-председатель совета директоров «Пермской ярмарки» Антон Клепиков полагает, что «Пермь Экспо», скорее всего, будет развиваться как самостоятельный оператор. «У них уже есть площадка, не нужно нести расходы на аренду, что дает возможность развиваться. Тем более что эти площади можно использовать для продвижения региональных интересов — организации крупных промышленных выставок. Ярмарки же можно отдавать на аутсорсинг бизнесу и получать доход с этой деятельности»,— считает господин Клепиков.

Он добавил, что смену названия «Пермской ярмарки» на PRO EXPO сложно назвать полноценным ребрендингом и новой концепцией: «Фактически это констатация положения, в котором оказалась компания после продажи собственных площадей. Ничего принципиально нового я здесь не вижу».

Гендиректор центра «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов считает развитие «Пермской ярмарки» как выставочного оператора перспективным. «Компания не связана обременением в виде собственной площадки. PRO EXPO не нужно нести расходы на содержание имущества в период, когда мероприятия не проводятся. Единственные постоянные расходы компании — зарплата высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет сосредоточиться на расширении географии мероприятий и их линейки. На мой взгляд, это перс­пективно»,— полагает эксперт.

Константин Кадочников, Екатерина Артемова