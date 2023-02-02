Пассажир избил водителя трамвая на улице Московской в Краснодаре

В Краснодаре пассажир избил водителя трамвая. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, сообщается в Telegram-канале «Общественный транспорт Краснодара».

Фото: соцсети

Инцидент произошел 2 февраля около 19:30 на улице Московской. Из-за конфликта примерно на 15 минут трамвайное движение было приостановлено. Предварительно известно, что пассажир заступился за женщину, которую зажало дверью трамвая якобы по вине водителя. Словесная перепалка переросла в драку.

По данным представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко, пострадавший водитель трамвая и пассажирка написали заявления в полицию. Полиция организовала проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Наталья Решетняк

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