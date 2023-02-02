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Путин: у элит Германии выветривается память о жертвах фашизма

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций заявил, что у сегодняшних элит ФРГ «выветривается» память о жертвах немецкого фашизма. При этом он отметил, что граждане Германии все еще помнят об этом. Встреча проходила в Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время встречи один из участников рассказал президенту о переданной в России гражданином ФРГ медали тульского красноармейца.

«В этой связи хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, и что первыми жертвами немецкого фашизма были как раз немецкие антифашисты, и то, что такая память сохраняется — это очень хорошо у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается»,— сказал в ответ Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства также сказал, что попросит губернатора Тульской области Алексея Дюмина принять участие в церемонии передачи медали родственникам красноармейца.

Сегодня, 2 февраля, Владимир Путин прибыл в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе визита он возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и выступил на праздничном концерте.

Фотогалерея

80-летие победы в Сталинградской битве

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Президент России Владимир Путин произносит речь на концерте в Волгоградской филармонии, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин произносит речь на концерте в Волгоградской филармонии, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возлагают цветы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возлагают цветы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Монумент «Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин произносит речь на концерте в Волгоградской филармонии, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возлагают цветы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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