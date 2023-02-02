Путин: у элит Германии выветривается память о жертвах фашизма

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций заявил, что у сегодняшних элит ФРГ «выветривается» память о жертвах немецкого фашизма. При этом он отметил, что граждане Германии все еще помнят об этом. Встреча проходила в Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время встречи один из участников рассказал президенту о переданной в России гражданином ФРГ медали тульского красноармейца.

«В этой связи хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, и что первыми жертвами немецкого фашизма были как раз немецкие антифашисты, и то, что такая память сохраняется — это очень хорошо у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается»,— сказал в ответ Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства также сказал, что попросит губернатора Тульской области Алексея Дюмина принять участие в церемонии передачи медали родственникам красноармейца.

Сегодня, 2 февраля, Владимир Путин прибыл в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе визита он возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и выступил на праздничном концерте.