Актера Бориса Щербакова госпитализировали с ОРВИ и осложнением по кардиологии

Народный артист России Борис Щербаков находится в одной из столичных больниц на обследование. Об этом в четверг, 2 февраля пишет ТАСС со ссылкой на его супругу, актрису Татьяну Бронзову.

Накануне был отменен спектакль с его участием в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Госпожа Бронзова рассказала, что сейчас народный артист чувствует себя хорошо, болел и был простужен. По данным РИА Новости, Борису Щербакову диагностировали «ОРВИ с осложнением по кардиологии» и уже перевели из реанимации в стационар.

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