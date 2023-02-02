В Петербурге к концу февраля станут доступны более 7 тыс. мест для раздельного сбора мусора

Невский экологический оператор (НЭО) в феврале установит новые контейнеры для раздельного сбора мусор в Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Количество таких площадок к концу месяца превысит 7 тыс., сообщили в пресс-службе Смольного.

В ведомстве отметили, что за 2022 год число мест раздельного накопления отходов увеличилось вдвое и достигло 6,5 тыс. к началу 2023-го. В настоящее время многофракционная система накопления действует в Калининском, Красногвардейском, Невском и Пушкинском районах. Здесь бумагу и стекло собирают в разные контейнеры. Кроме того, в Приморском и части Московского района мусор собирается в одном контейнере, однако после его разделяют в сортировочном центре.

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