Bloomberg: Apple откажется от должности вице-президента по промышленному дизайну

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Apple намерена упразднить должность вице-президента по промышленному дизайну после того, как ее через несколько месяцев покинет Эванс Хэнки. Вместо нее за дизайн продуктов будет отвечать целая группа специалистов, состоящая примерно из 20 промышленных дизайнеров, которые будут подчиняться напрямую операционному директору Apple Джеффу Уильямсу.

В самой Apple эту информацию комментировать отказались.

Эванс Хэнки занимала должность вице-президента Apple по промышленному дизайну с 2019 года — с тех пор как компанию покинул Джонатан Айв. Тот работал на Apple более 30 лет, и именно он разработал дизайн всех вышедших за это время iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook и MacBook Pro. В 2019 году господин Айв покинул Apple, чтобы основать компанию LoveForm, первым клиентом которой стала Apple, а сам Джонатан Айв консультировал корпорацию. В середине прошлого года Apple полностью прекратила сотрудничать с британским дизайнером. При этом за последние годы компанию покинули около 15 ведущих дизайнеров, некогда работавших под руководством господина Айва. Многие из них перешли как раз в LoveForm. Госпожа Хэнки намерена покинуть Apple в марте.

Кирилл Сарханянц