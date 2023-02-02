Старшая по палате

Вчера на первом заседании Общественной палаты Пермского края VI созыва председателем, взамен покинувшего палату бывшего ректора ПГНИУ, была избрана бывшая вице-спикер заксобрания края Лилия Ширяева. Ее заместителями стали бывшие коллеги по парламенту Игорь Папков и Владимир Алистратов, а также общественник с опытом работы в госвласти Георгий Ситников. Эксперты и близкие к краевой администрации собеседники ожидают, что новый председатель и обновленный состав смогут «оживить работу органа».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Вчера состоялось первое заседание Общественной палаты Пермского края VI созыва, который будет работать с 2023 по 2026 год. Председателем, как и ожидалось, была выбрана бывший вице-спикер заксобрания края Лилия Ширяева. Ее кандидатуру предложил бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев. «Это общественная и государственная фигура, достаточно хорошо известная не только в Пермском крае, но и за его пределами»,— отрекомендовал ее господин Гладнев. Он заметил, что опыт работы с общественными организациями и взаимодействие с органами власти позволяет госпоже Ширяевой вести эффективную работу. «А в условиях специальной военной операции это особенно заметно»,— отметил господин Гладнев.

Конкурентов у госпожи Ширяевой не нашлось, и за ее кандидатуру проголосовали все 33 присутствовавших на заседании члена, включая ее саму. Таким образом, госпожа Ширяева заменила не вошедшего в новый состав Дмитрия Красильникова, экс-ректора ПГНИУ.

Так же единодушно выбрали первым заместителем председателя палаты Владимира Алистратова, экс-депутата заксобрания. Он занимал этот пост и в прошлом созыве.

Посты заместителей председателя заняли экс-депутат заксобрания Игорь Папков и общественник Георгий Ситников. В отличие от господина Папкова, который вошел в состав совета впервые, господин Ситников входил в предыдущий состав палаты. Бывший сотрудник Минюста и администрации губернатора известен работой в сфере зоозащиты, а также руководством Общественной наблюдательной комиссией (организация по защите прав заключенных). Экс-мэр Березников, бывший депутат заксобрания Игорь Папков, в отличие от коллег в руководстве палаты, — новичок в организации.

На заседании палаты также сформировали семь комиссий и четыре рабочих группы (в том числе по работе с военнослужащими). Комиссии возглавили уже опытные члены палаты, входившие или возглавлявшие их в прошлом. Единственным новичком стал главный редактор пермской газеты «Звезда» Михаил Майоров, который возглавил комиссию по общественному контролю и взаимодействию с ОНК. Была создана и новая комиссия, которой не было в прошлом созыве, — по экологии и охране окружающей среды. Ее председателем стал глава краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов.

Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием, еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Губернатор Дмитрий Махонин, приветствуя участников обновленной палаты, озвучил свое видение взаимодействия. По его словам, палата должна осуществлять диалог между обществом и властью, повышать качество жизни прикамцев. Ключевыми задачами в совместной работе на ближайшие три года он назвал усиление общественного контроля реализации национальных и региональных проектов. Особое внимание следует уделить расселению ветхого и аварийного жилья, проектам благоустройства и строительства новых объектов культуры.

Пиар-консультант Борис Майоров считает, что палата потенциально может занять место главного посредника между населением и властью. «Перед новым руководителем, на мой взгляд, стоит задача максимально увлечь прекрасный состав палаты своими проектами — все они люди загруженные делами, и надо найти корректный способ эффективного включения их в работу палаты»,— считает он.

Член пятого созыва Общественной палаты Олег Жданов отметил, что Лилия Ширяева уже многое сделала — возглавляла женское движение, активно работала в ОНФ. «Инициативы у Лилии Николаевны много. Как человек энергичный, она способна продвигать темы»,— отметил господин Жданов.

Источник, знакомый с позицией краевых властей, пояснил, что при прежнем руководстве Общественная палата стала больше формальным инструментом. По мнению собеседника «Ъ-Прикамье», Лилия Ширяева — настоящая общественница, и перед ней поставлена задача оживить работу органа, сделать палату влиятельной площадкой, где будут обсуждаться различные инициативы. Также краевые власти рассчитывают, что в числе приоритетов окажется помощь мобилизованным и их семьям. Для этого создана соответствующая рабочая группа внутри палаты, а сама Лилия Ширяева обладает опытом по общению с мобилизованными.

Ирина Суханова