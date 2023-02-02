Буровые установки кубанского нефтедобытчика выставили на торги за 152 млн рублей

Две прицепные буровые установки банкротящегося нефтедобытчика ООО "РМНТК-Термические системы" из Северского района Кубани выставили на торги в рамках банкротных процедур, начальная цена определена в размере 152 млн рублей. Об этом сообщается на сайте банкротств.

Кроме буровых установок стоимостью 76 млн руб. каждая, конкурсный управляющий выставил на торги два КАМАЗа за 4 млн руб. каждый и экскаватор Hitachi с начальной ценой в 10 млн руб.. Торги начнутся 6 февраля, они проводятся повторно в связи с отсутствием участников в предыдущей процедуре.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО "РМНТК-Термические системы" зарегистрировано в поселке Черноморский Северского района Кубани в 2009 году с уставным капиталом в размере 170 млн руб., основной вид деятельности - предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. В 2020 году в отношении него была возбуждена процедура банкротства с введением конкурсного производства.

Михаил Волкодав

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