Ferrari продала рекордное количество автомобилей в 2022 году

Ferrari удалось продать в 2022 году 13 221 автомобиль, что стало новым рекордом для итальянской компании. Кроме того, производителю удалось превзойти свои собственные прогнозы, притом что компания дважды улучшала их во второй половине 2022 года.

Согласно финансовой отчетности, выручка компании по итогам года достигла €5,1 млрд, что на 19,3% лучше показателя 2021 года. Компания и аналитики ожидали, что выручка составит около €5 млрд. Чистая прибыль производителя по итогам года выросла на 13% — до €939 млн, или €5,09 на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали получение прибыли на уровне €4,94 на акцию, а сама компания — около €5.

Кроме того, компания ожидает, что 2023 год станет для нее еще более удачным. Ferrari прогнозирует, что по итогам текущего года ее выручка достигнет €5,7 млрд, а чистая прибыль составит €6–6,2 на акцию.

Котировки акций компании на NYSE растут примерно на 6% на внебиржевых торгах.

Кирилл Сарханянц