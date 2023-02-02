Строительство коллектора для очистки сточных вод на Петровском острове началось в Петербурге

Новый канализационный коллектор начали строить на Петровском острове в Санкт-Петербурге. Сооружение обеспечит 100% очистку сточных вод и улучшить экологическую обстановку Петроградского района, сообщили в пресс-службе Смольного.

Важность работ объясняли состоянием существующей сети канализации, в которой нет системы очистки сточных вод, из-за чего весь поток проходит через Малую Неву и Ждановку, загрязняя при этом воду. Общая протяженность коллектора составит около 1,9 км. Петербуржцев предупредили о возможных ограничениях на дорогах, поскольку сети придется тянуть в основном под проезжей частью.

В августе 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что контракт по строительству коллектора на Петровском острове за 1,8 млрд руб. ушел единственному участнику ООО «Специализированное тоннельное строительство». Работы должны завершиться к июлю 2024 года.

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