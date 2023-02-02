Экс-начальнику отдела воронежского УМВД отказали в смягчении приговора за покушение на мошенничество

Воронежский областной суд оставил в силе приговор бывшему начальнику отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области Евгению Младову, который получил четыре года колонии общего режима за покушение на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщили в облсуде.

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор Младову в августе прошлого года. Помимо срока в колонии ему назначили штраф в 300 тыс. руб. и запретили занимать должности в правоохранительных органах на два с половиной года. Как установлено в суде, с ноября 2018 года по май 2019-го полицейский через посредника пытался совершить хищение 10 млн. руб. у руководителя сети «Грядка» за способствование прекращению проверочных мероприятий, связанных с правильностью исчисления налогов и сборов, а также за решение вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного по налоговому преступлению. На предварительном следствии Евгений Младов не признал вину.

В конце января этого года Левобережный райсуд вынес приговор еще одному бывшему полицейскому — экс-начальнику отдела по борьбе с преступлениями в сферах налогообложения, противодействию обналичиванию денег, финансированию террористической и экстремистской деятельности УЭБиПК регионального ГУ МВД подполковника Сергею Пушкарскому. Его признали виновным во взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначили два года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 803 тыс. руб.

Сергей Толмачев