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Облсуд оставил в силе конфискацию недвижимости экс-замглавы воронежской ГИБДД

Прокуратура Воронежской области сообщила о том, что облсуд оставил в силе решение о конфискации обширного списка недвижимости у бывшего замглавы воронежской ГИБДД Игоря Качкина. По данным ведомства, апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

В апреле 2022 года Советский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., принадлежащих семье Игоря Качкина. Ответчики лишились почти 11 тыс. кв. м земли, более 600 кв. м нежилой недвижимости, в том числе двух парковочных мест, а также девяти квартир общей площадью 638,5 кв. м. С бывшего полицейского также взыскано почти 6 млн руб., оплаченных им по договорам долевого участия еще на четыре квартиры.

После выявления у господина Качкина имущества, происхождение которого не объяснялось законными доходами, на него наложили дисциплинарное взыскание и перевели на должность начальника тыла в отдел МВД по Панинскому району Воронежской области. Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило против Игоря Качкина уголовное дело о покушении на дачу взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Сейчас оно рассматривается в Советском райсуде Воронежа. Сам Игорь Качкин был уволен из МВД.

Владимир Зоркий

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