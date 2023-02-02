Мэрия Воронежа ищет подрядчика на реконструкцию школы №45 на улице 9 января

Мэрия Воронежа объявила торги по поиску подрядчика на реконструкцию школы №45 на улице 9 января с начальной ценой 828,8 млн руб. «Сегодня объявили торги на поиск подрядчика: и на проектирование, и на сами работы. По такому принципу у нас уже заключены контракты на возведение еще трех школ»,— рассказал глава облцентра Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Торги намечены на 27 февраля.

Согласно документам тендера, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить 5-этажное здание на 27 классов, старое аварийное здание необходимо будет снести. Ввод школы в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Напомним, что школа была закрыта после проведения инструментального обследования, которое выявило аварийное состояние части несущих конструкций. Дети продолжили обучение в соседних школах. «На момент закрытия в школе обучались 362 ребенка, после проведения реконструкции учреждение смогут посещать более 660 детей. В пешеходной доступности будет создано полноценное спортядро: с универсальными, волейбольными, баскетбольными площадками, беговыми дорожками. При проектировании будут предусмотрены отдельные места для отдыха, для проведения торжественных мероприятий, запланировано озеленение и благоустройство территории. Безусловно, она будет освещена и покрыта сетью камер видеонаблюдения для безопасности учащихся»,— рассказал Вадим Кстенин.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте