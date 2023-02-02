Полицию Горячего Ключа возглавил Владислав Петухов

Новым начальником отдела МВД России по городу Горячий Ключ назначен полковник Владислав Петухов, ранее возглавлявший полицию Мостовского района. Нового руководителя представил личному составу заместитель начальника ГУ МВД России по краю Сергей Лемешкин.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Владислав Иванович Петухов родился 3 августа 1979 года в городе Краснодаре. В 2001 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в 1998 году участковым инспектором милиции УВД Прикубанского округа г. Краснодара. С 2001 по 2009 год проходил службу в инспекции по личному составу и управлении собственной безопасности ГУВД Краснодарского края. С мая 2018 года был начальником отдела МВД России по Мостовскому району.

Наталья Решетняк

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