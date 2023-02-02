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В Челябинской области СК возбудил дело о смерти трех человек из-за суррогатного алкоголя

В Сосновском районе Челябинской области три человека скончались после употребления спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. По версии следствия, он продал спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления в одном из населенных пунктов Сосновского района. 1 февраля в лечебном учреждении скончались три человека, поступивших накануне с признаками отравления. По данным СМИ, всего отравились пять человек.

Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления ГУ МВД РФ по Челябинской области. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование дела контролирует руководитель регионального управления СК РФ Петр Решетников.

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