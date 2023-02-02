Программу социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района разработают до 1 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 мая разработать программу социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На встрече с жителями муниципалитета Вениамин Кондратьев обсудил поддержку бизнеса и привлечение инвестиций. По словам замглавы региона Александра Руппеля, Приморско-Ахтарский район по инвестиционной активности занимает в крае невысокие позиции, не в полной мере раскрыт потенциал малого и среднего предпринимательства.

«Программы поддержки краевых фондов очень востребованы среди предпринимателей. Соберите представителей местных предприятий и компаний, которые как никто другой понимают, что нужно сделать, чтобы нарастить свое присутствие в товарах и услугах»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил, за прошлый год объемы производства продукции составили более 20 млрд руб. Лидирующей отраслью является аграрный сектор. По его словам, муниципалитет получает самые высокие за всю историю района урожаи озимых ячменя и пшеницы.

На территории обанкротившейся макаронной фабрики в Приморско-Ахтарском районе в 2022 году запустили сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив. Также здесь восстановили фабрику для выращивания птицы, которая начнет работать с марта 2023 года. Кроме того, планируется построить завод по переработке семян подсолнечника, сои и рапса.

Приморско-Ахтарскому району присвоено 39-е место в рейтинге муниципалитетов Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата за прошлый год. Объем освоенных на территории муниципалитета инвестиций составил 328 млн руб. (44-е место). В расчете на 10 тыс. человек количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 320,8 единиц (33-е место).

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram