Краснодарский край стал лидером по страхованию посевов в 2022 году

Аграрии Кубани в 2022 году застраховали 623 тыс. га посевов в 2022 году. Это самый большой показатель в России, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА). По сравнению с 2021 годом застрахованная площадь на Кубани выросла в четыре раза.

Второе место в рейтинге НСА занял Ставропольский край — 592 тыс. га, на третьем — Ростовская область — 564 тыс. га.

Доля застрахованных посевов на Кубани оказалась одной из самых низких — 17%. Среди топ-10 регионов РФ по площади застрахования более низкий показатель оказался только у Омской области (15%) и Татарстана (10%). Наибольшая доля застрахованных посевов — в Приморском крае (49%).

«В 2022 году аграрии существенно активизировали страхование озимых сельхозкультур — объем застрахованных осенью посевов увеличился в два раза по сравнению с предыдущим сезоном. Это вывело в лидеры юг России и Центральное Черноземье, в которых озимые традиционно имеют существенное значение для зернового растениеводства»,— прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Алексей Белянин

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