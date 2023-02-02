В Саратове осужденному за покушение на убийство не удалось смягчить наказание

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Ленинского районного суда Саратова от 7 декабря 2021 года в отношении гражданина, который обвинялся в покушении на убийство женщины.

Суды двух инстанций установили, что в августе 2019 года подсудимый, будучи пьяным, ударил потерпевшую кулаком по лицу, повалил ее на землю, сдавил ее шею и, сидя на женщине, нанес ей не менее 16 ударов руками по голове и телу, а затем ударил по голове обломком кирпича. От этого удара потерпевшая потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Благодаря оказанной медпомощи она осталась жива.

Злоумышленника приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

В кассационной жалобе осужденный утверждал, что у него не было умысла на убийство потерпевшей, оспаривал выводы судебно-медицинской экспертизы, просил изменить судебные решения, переквалифицировать его действия на ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), исключить отягчающее обстоятельство (состояние опьянения) и смягчить наказание.

Кассационная инстанция оставила его требования без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Марина Ковалева