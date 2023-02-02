Производство молока на Ставрополье увеличилось на 6% в 2022 году

В прошлом году сельские хозяйства Ставропольского края произвели 542,6 тыс. т молока всех категорий, что на 6% превышает объем производства в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По данным властей Ставрополья, рост показателя обусловлен увеличением поголовья молочных пород коров в хозяйствах. Также положительной динамике способствовали меры поддержки АПК.

В 2023 году на поддержку животноводства края правительство направит 819,4 млн руб., сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

«На поддержку собственного производства молока —155,3 млн руб., на поддержку племенного животноводства — 190,4 млн руб.», — пояснил распределение средств глава минсельхоза региона.

Анастасия Назарова