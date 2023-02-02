Арестован начальник нижегородской пожарной лаборатории

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, арестован начальник судебно-экспертного учреждения, обвиненный в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ.

По фабуле дела руководитель ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория» (ИПЛ) по Нижегородской области Иван Лягин незаконно поручил подчиненному провести исследования кабеля по показателю токсичности продуктов горения и вынести незаконное заключение об уровне токсичности. Для заказчика продукции ГлавУКС указали положительные результаты экспертизы, которые отправили на подпись руководителю. Она послужила основанием для ввода в эксплуатацию детсада в микрорайоне Мещерское озеро.

Ущерб от действий обвиняемого следствие оценило в 2,3 млн руб. Своей вины он не признал.

Владимир Зубарев