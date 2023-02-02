В Курске запустили производство шариковых направляющих за 83 млн рублей

Курское ООО «Комплект» Алексея Тарасова запустило на своем предприятии в облцентре производство шариковых направляющих для мебели за 83 млн руб. Об этом рассказали в правительстве региона со ссылкой на самого господина Тарасова. Производство является импортозамещающим, проект реализован с использованием льготного займа федерального и регионального фондов развития промышленности на 34,5 млн руб.

«Мы приобрели оборудование на сумму более 83 млн руб., запустили производство шариковых направляющих. На сегодня их в России больше никто не производит, их завозят к нам из дружественных стран. В этом году планируем запустить вторую такую линию»,— цитирует пресс-служба облправительства Алексея Тарасова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Комплект» зарегистрировано в Курске в 1996 году. Занимается выпуском мебельной фурнитуры. В 2019 году компания начала реализацию инвестпроекта по модернизации и выпуск мебельного крепежа – винтов-конфирматов и эксцентриковых стяжек. Позже здесь стали производить полкодержатели, еврошурупы, саморезы для сборки корпусной мебели. Бенефициар — Алексей Тарасов, гендиректор — Сергей (Алексеевич) Тарасов. Выручка общества от продажи за 2021 год составила 318,6 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб.

Мария Старикова