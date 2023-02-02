В Краснодаре предприниматель снес незаконное кафе

Бизнесмен самостоятельно демонтировал летнее кафе в Фестивальном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Собственник ранее заключил с администрацией Краснодара договор на размещение летника площадью 30 кв. м по улице Монтажников, 3. По факту предприниматель занял 60 кв. м муниципальной земли. Продлевать договор муниципалитет не стал.

Главе города Евгению Наумову доложили о незаконном кафе на заседании рабочей группы по мониторингу торговой деятельности. Он поручил в кратчайшие сроки убрать объект.

Требование о демонтаже собственник получил неделю назад. В четверг, 2 февраля, бизнесмен своими силами убрал незаконный летник.

Тат Гаспарян

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