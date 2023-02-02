В центре Казани планируется отремонтировать три объекта культурного наследия

В Казани в этом году в центре города запланирован ремонт трех объектов культурного наследия. Об этом заявил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

По его словам, речь идет о домах 27 (Дом Маркова), 58 (Дом Григорьева) и 86 (здание отеля «Коммерческие номера») на улице Баумана. Их реконструкция началась еще в прошлом году. Кроме того, в 2022-м на Баумана отремонтировали дома 72 и 74 (Дом Калинина – Жадиной).

Помимо этого, за прошлый год на улице Баумана высадили почти 3,8 тыс. кустарников, заменили 2,7 тыс кв.м брусчатки на разрушенных участках, отремонтировали 72 опоры освещения и заменили 144 светодиодных светильника.

"Ъ-Казань"