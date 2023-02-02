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Огонь пришел по электропроводке

При пожаре под Севастополем погибло восемь строителей-дорожников

В ночь на 2 февраля под Севастополем сгорел модульный городок, в котором проживали более сотни дорожных рабочих, строивших трассу «Таврида». По данным МЧС, восемь человек погибли, еще несколько попали в больницу с ожогами. В Следственном комитете РФ (СКР) возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. По данным источника «Ъ», причиной возгорания стала неисправная проводка или электроприбор.

Первые сообщения о пожаре в модульных двухэтажных бытовках под Севастополем, в поселке Сахарная Головка, на улице Нефтяная, 15, в которых проживали рабочие компании ДСК, субподрядчика компании ВАД, появились примерно в два часа ночи. По словам очевидцев, огонь мгновенно распространялся по стенам. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон на улицу без одежды. «Когда к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. м, которое удалось ликвидировать к утру»,— рассказали «Ъ» в МЧС Севастополя.

Разбирая завалы практически сгоревших дотла жилищ, отметили в ведомстве, спасатели обнаружили восемь погибших рабочих. Еще двух человек госпитализировали в больницу с ожогами второй степени. Их состояние оценивают как стабильное.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принес родственникам погибших свои соболезнования. В правительстве города пообещали оказать помощь пострадавшим.

По поручению руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, который на месте возглавил следственную группу, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). «На месте работают следователи-криминалисты, которые продолжают осмотр территории, допрашивают свидетелей и очевидцев трагедии. Назначен ряд экспертиз с целью точной детализации источника и причины возгорания»,— рассказали «Ъ» в СКР.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах региона, следствие практически сразу отвергло версию с поджогом, посчитав, что причиной происшествия стал неисправный электроприбор или проводка, некачественно сделанная во время монтажа модульных бытовок.

Представитель дорожной компании, в которой заняты рабочие, рассказал «Ъ», что пострадавшими оказались жители Тверской области, Краснодарского края и Адыгеи.

Оставшихся без крова рабочих пообещали расселить в аналогичных модульных городках, пока не будет восстановлено их временное жилье.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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