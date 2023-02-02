Правозащитника Динара Идрисова отстранили от защиты активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга 2 февраля началось рассмотрение по существу дела участницы неформального движения «Мирное сопротивления» Ольги Смирновой, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России (ст. 207.3 УК РФ). В ходе заседания судья удовлетворила ходатайство прокурора об отводе защитника Динара Идрисова.

Сторона обвинения разглядела в его действиях конфликт интересов. По словам прокурора, господин Идрисов оказывал юридическую помощь свидетелям по делу и участникам «Мирного сопротивления»: Аслану Мумджи, Владиславу Шипицыну и Татьяне Сичкаревой. Их свидетельства расцениваются как показания со стороны обвинения. В ответ господин Идрисов заявил, что он оказывал им юридическую помощь в рамках административных дел, которые не связаны с делом Ольги Смирновой. Кроме того, защитник не может представлять интересы свидетелей на заседаниях по делу госпожи Смирновой. Сама активистка заявила, что конфликта интересов быть не может — показания свидетелей не расходятся с ее позицией. Однако суд ходатайство удовлетворил.

Ольгу Смирнову задержали в Петербурге 5 мая 2022 года. Тогда же прошли обыски в квартирах пяти сторонников неформальной организации «Мирное сопротивление», которая активно выступает против проведения специальной военной операции на территории Украины. Причиной задержания стали несколько постов в группе «Мирного сопротивления» «ВКонтакте» о спецоперации, которые, по мнению следствия, не соответствуют официальным заявлениям Министерства обороны. В октябре 2022 года сторона защиты добилась возврата дела в прокуратуру.

Надежда Ярмула

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