В Ярославской области утвердили минимум зарплаты для внебюджетной сферы

В Ярославской области размер минимальной заработной платы для работников внебюджетной сферы составит 16 300 руб. Об этом сообщили в объединении организаций профсоюзов Ярославской области.

Размер минимальной зарплаты закрепили в трехстороннем соглашении, подписанном главой областных профсоюзов Сергеем Соловьевым, губернатором Михаилом Евраевым и первым зампредом экономического совета региона Владимиром Симоновым. Соглашение о минимуме заработной платы в 16 300 руб. будет действовать в 2023-2025 годах.

«Для профсоюзной стороны значимо, что размер минимальной заработной платы в регионе выше федерального МРОТ. В предыдущие годы это сделать не удавалось», — заявил глава ярославских профсоюзов Сергей Соловьев.

В указанный минимум для работников внебюджетной сферы не стали включать совмещение, сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздничные дни.

Андрей Иванов