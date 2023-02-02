Дорожный фонд Адыгеи в 2023 году составит 4,2 млрд рублей

В текущем году на содержание, ремонт и строительство дорог в Адыгее будет направлено более 4,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства в размере 1,2 млрд руб. будут перечислены из федерального бюджета. Еще 3 млрд руб. в дорожный фонд направят из бюджета республики.

Планируется, что в 2022 году будут отремонтированы дорог в Майкопе, пос. Яблоновском. Также планируется обновление дорожной инфраструктуры Кошехабльского, Гиагинского, Майкопского и Шовгеновского районов. Также в дорожном фонде выделены средства для субсидий муниципалитетам на ремонт дорог, установку пункта весогабаритного контроля и 16 дорожных камер.

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

В 2022 году по нацпроекту отремонтировали около 300 км дорог, три моста, установили два пункта весогабаритного контроля и 18 камер наблюдения за дорогой. Также в прошлом году завершилось строительство обхода Майкопа.

Анастасия Назарова