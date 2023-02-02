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Приговор умершему экс-председателю АТСЖ Ленинского района устоял в кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять обвинительный приговор экс-председателю АТСЖ Ленинского района Саратова Игорю Гордополову, умершему два года назад. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В июле прошлого года бывший председатель АТСЖ был признан виновным в мошенничестве, но уголовное дело в отношении него было прекращено в связи со смертью фигуранта. Представитель и адвокат Игоря Гордополова оспаривали этот приговор в апелляционной, затем – в кассационной инстанциях. Они настаивали на вынесении нового решения по делу – оправдательного приговора.

Кассационный суд посчитал вину Игоря Гордополова доказанной, в удовлетворении жалобы было отказано.

Марина Ковалева

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