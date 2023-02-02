Ритейлеры присмотрели Samsung Galaxy

Ритейлеры начали оформлять предзаказы на новые смартфоны Samsung. Презентация флагмана Galaxy состоялась в Сан-Франциско 1 февраля. Официальных поставок устройств в Россию не будет, но их ввезут по схеме параллельного импорта. На маркетплейсах продажи откроются уже через несколько дней, подтвердили крупные площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter DaSilva, Reuters Фото: Peter DaSilva, Reuters

Samsung представил три модификации: Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra. Цены на смартфоны новой линейки стартуют от 75 тыс. руб., рассказал представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров: «Покупателю доступны все модели новой линейки. Смартфон представлен в четырех вариантах памяти — от 128 Гб до 1 ТБ, а также в четырех цветах: черный фантом, бежевый, зеленый и лавандовый. Стоимость смартфонов Galaxy 23 начинается от 75 тыс. руб., Galaxy S23+ — от 88 тыс. руб., Galaxy S23 Ultra — от 110 тыс. руб.

Открытые продажи мы планируем запустить во второй половине февраля. В прошлом году серия S22 стартовала в марте и оказалась популярнее предыдущей линейки. Самой востребованной моделью серии S был Samsung Galaxy S22 Ultra как гаджет, удачно сочетающий в себе лучшую камеру, мощный процессор и ряд уникальных возможностей для работы и творчества».

По основным характеристикам новый модельный ряд очень похож на прошлогодние версии — изменения незначительные. Старшая модель Ultra получила 200-мегапиксельную камеру, у ее предшественника было 108 Мп. Несколько увеличилась и емкость аккумуляторов. В аппаратах также появился новый процессор, оптимизированный для Samsung. Кроме того, улучшены характеристики дисплеев: они быстрее реагируют на действия, что важно для игр.

Несмотря на отсутствие концептуальных находок, гаджеты будут пользоваться спросом у российских покупателей, убежден главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов: «Я бы не сказал, что по сравнению с Galaxy S22 там есть какие-то феноменальные обновления. Да, там очень крутая камера, немножко исправили дизайн — он стал лучше, веселее, бодрее и свежее. Но с точки зрения именно линейки Samsung никакой революции не произошло.

Если говорить о том, что из себя представляет этот бренд в России, это интересная история, поскольку он практически единственный, кто делает флагманские смартфоны, помимо компании Apple. С учетом того, что сервисы Apple в России теперь недоступны, думаю, спрос на эти модели Samsung будет. Тем более что там все работает, туда можно поставить Mir Pay.

Что касается сервисного обслуживания смартфонов, все крупные магазины будут продавать их с гарантийной поддержкой. Думаю, проблем здесь не возникнет. Как правило, российские пользователи флагманских устройств не так часто обращались в официальную поддержку, тем более она составляет всего год. В основном они шли в различные гарантийные мастерские. Сертифицированные сервисные центры в РФ остались — сертификаты у них никто не отбирал.

Единственное — они теперь не могут отправить бренду устройство для замены, а вынуждены чинить его каким-то образом сами».

Samsung приостановил поставки своих устройств в Россию в марте. По данным аналитиков, доля аппаратов южнокорейского бренда на рынке сократилась за год более чем вдвое, до 15%. При этом продукция компании попала в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. В Москве работает офис Samsung. В магазинах, например в «М.Видео», открыты его бренд-зоны.

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Светлана Белова