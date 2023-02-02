В «Ростелекоме» ответили на критику властей Белореченска по поводу неработающих «умных» фонарей

В компании «Ростелеком» прокомментировали публикацию, размещенную на сайте администрации Белореченска и в городских СМИ, в которой провайдера обвиняют в неисполнении взятых на себя обязательств.

По словам авторов статьи, в 2017 году власти Белореченска в рамках пилотного регионального проекта отдали городскую систему уличного освещения «Ростелекому». Срок реализации контракта составляет 6,5 лет. Все это время ПАО «Ростелеком» должно было нести гарантийные обязательства по работоспособности электрооборудования, говорится в материале, но в настоящий момент «умные» фонари в городе не работают. «Специалисты УЖКХ насчитывали сотню "темных" локаций»,— отмечено в публикации.

В настоящий момент городские власти требуют через суд признать условия контракта неисполненными.

В «Ростелекоме» рассказали «Ъ-Кубань», что компания за счет собственных инвестиций в сумме более 67 млн руб. построила для Белореченска энергоэффективную систему освещения. Все оборудование сразу после установки, в июне 2018 года, было передано на баланс администрации города. «Сотрудники компании заменили почти 4 тыс. старых светильников на новые светодиодные и объединили их системой автоматического управления наружным освещением (АСУНО). Также был предусмотрен подменный фонд в объеме 5% от общего количества светильников (192 штук), который позволяет заменить сотню перегоревших фонарей, о которых говорится в статье. Однако в ходе судебных разбирательств выяснилось, что светильники были растрачены городом на другие цели. Вместе с тем "Ростелеком" в подтверждение своих гарантийных обязательств предоставил суду акты замененных светильников в количестве 225 штук».

Как утверждают в «Ростелекоме», город не вложил в проект ни копейки. Реализация энергосервисных проектов проводится в рамках государственной федеральной программы «Цифровая экономика». Согласно федеральному закону №131, за исправное освещение бульваров, улиц, дорог, мостов, промзон, парков и дворов отвечают муниципальные органы или государственные органы, то есть администрация Белореченска обязана самостоятельно обеспечить надлежащее содержание и обслуживание светильников и переданного ей на баланс оборудования в течение всего срока действия контракта, отмечают в компании.

Светильники, как показывает практика «Ростелекома» в других муниципалитетах Краснодарского края и Ростовской области, зачастую выходят из строя из-за скачков напряжения и коротких замыканий в электросети.

Наталья Решетняк

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