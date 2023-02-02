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22 тонны льна для промышленной переработки отправили из Удмуртии в Польшу

В Польшу из Удмуртии в январе отправили 22 тонны льна для промышленной переработки. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, надзорный орган проверил эту поставку. При досмотре были отобраны образцы для установления карантинного фитосанитарного состояния. Результаты лабораторного анализа показали отсутствие карантинных объектов. Управление выдало фитосанитарный сертификат и разрешило экспорт продукции.

За 2022 год из Удмуртии вывезено 44 тонны льна в Польшу и 66 тонн в Белоруссию.

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