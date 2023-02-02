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В Ульяновской области продолжает снижаться численность населения

Численность постоянного населения Ульяновской области на 1 января 2023 года составила 1,18 млн человек. Это следует из данных Росстата.

Представленная оценка учитывает итоги последней переписи населения, которая прошла в 2021 году. Ее показатели скорректировали для 2023 года с учетом числа родившихся и умерших, а также потоков миграции.

Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в регионе проживали 1,196 млн человек. За этот период население региона сократилось на 16 тыс. жителей.

Андрей Сазонов

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